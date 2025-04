Laskesuusaboss eitab, et venelased oleks tema tööd mõjutanud

Endine president Anders Besseberg ja tema abi Nicole Resch said väidetavalt venelastelt kingitusi ja aitasid neil vastutasuks kinni mätsida dopinguga patustamist. Raportist selgus, et kingituste hulka kuulusid tasuta puhkusereisid, uhked kellad, jahiretked, sularahakohvrid ja isegi prostituudid. Süüdistuse järgi sai ta vähemalt 200 000 dollarit, kuid see summa võib reaalsuses olla ka palju suurem.