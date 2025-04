Vandaalid varastasid spordilegendi hauakivilt tähtsa eseme

Turu kalmistu tööjuht Heikki Haapa kahtlustas, et tegemist on vargusega. Ta lisas, et 2016. aastal hauakivile lisatud olümpiarõngaid pole hoolduse eesmärgil (näiteks puhastamiseks) eemaldatud. Samuti ei usu ta, et tähendusrikkad rõngad oleks ise maha kukkunud.

Haapa kuulis rõngaste kadumisest alles pärast seda, kui Yle temaga ühendust võttis. «Rõngad võisid tõesti ilma tõttu maha kukkuda, sest need olid mingi liimiseguga kivi külge liimitud, kuid need oleksid siis otse haua ees. Vandalism on võimalik,» nentis Haapa.​

Lisaks Nurmi omale on Turu kalmistul veel kolm hauakivi, mis on kaunistatud olümpiarõngastega. Need kuuluvad kettaheitja Armas Taipale, maadleja Kaarlo Mäkinenile ja jooksja Harri Larvale.