X-Triali Tallinna MM-etapi võit läks Itaaliasse, parim eestlane kuues

«Võistlus oli mulle päris raske – juba üks viga võib minna kalliks maksma ning just nii mul ka läks. Ma ei tundnud end väga mugavalt. Olen muidugi tiitlivõidu üle õnnelik, kuid ei saa olla täielikult rahul tänase võistlusega,» rääkis maailmameistriks kroonitud Berta Abellan pressiteenistuse vahendusel.

Oktoobris õlaoperatsioonil käinud Eesti parim trialisõitja Keity Meier lõpetas kodupubliku ees peetud võistluse kuuendal kohal. Oli selge, et õlg ei pakkunud veel sajaportsendilist mobiilsust ning oma jälje jättis ka viimastel päevadel kimbutama hakanud haigus. Sellele vaatamata jäi Meier võistlusega rahule.

«Mul oli väga lõbus. Ma küll ei võitnud, aga mis sa kuu aja trenni pealt ikka teed. Väga lahe oli kodupubliku ees sõita, inimesed elasid kaasa – see oli väga äge. Kerge haigusvimm on sees, aga õnneks suutsin end hoida ning tuju on hea,» võttis Keity Meier enda esituse kodupubliku ees kokku.