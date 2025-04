JÄRELVAADATAV Ragnar Klavan tutvustas värskendatud programmi ja uusi tiimiliikmeid

«Kas see oli mõistlik, on praegusel hetkel minul raske kommenteerida, sest see oli jalgpalliliidu otsus. Nemad soovisid seda teha. Kas nad sellel hetkel nägid, et see on strateegiliselt õige asi? Tundub, et see oli niimoodi. Rohkem ma ei oska seda kommenteerida. Seda peab praeguselt jalgpalliliidu presidendilt küsima. Ja üldkogult, kes selle kinnitas.»