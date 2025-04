OTSEÜLEKANNE Ragnar Klavan tutvustab värskendatud programmi

«Kohtumisel annab Ragnar Klavan ülevaate Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks kandideerimise täiendatud programmist ning tutvustab uusi tiimiliikmeid, keda soovib näha jalgpalliliidu juhatuses,» teatas Klavani avalikku suhtlust koordineeriv suhtekorraldusbüroo Miltton meediale läkitatud teates.

EJLi presidendivalimiste kandidaatide esitamise tähtaeg oli 20. aprill, mille järel teatas alaliidu sekretariaat, et 106 liikmes 18 olid andnud toetuskirja JK Tallinna Kalevi presidendile Klavanile ja 70 alaliidu praegusele presidendile Aivar Pohlakule.

Kui ilmnes, et Pohlakule on toetuskirja andnud 66% alaliidu liikmetest, väitis Klavan sotsiaalmeedias, et osa Pohlakut kirjalikult toetanuid hääletab tegelikult tema poolt.

«Võib tunduda, et seis on kaldu, aga ma tean, et nende seas on klubisid, kes lubasid selle anda juba enne seda, kui mina oma kandideerimisest teada andsin. On ka neid, kes ülesseadmisel andsid allkirja, kuid salajasel hääletusel on lubanud toetada muutust Eesti jalgpallis,» kirjutas Klavan.

Pohlak kommenteeris seda Klavani väidet Postimehele nii: «Seis asub ilmselt vahemikus 80-85 vs. 20-25 ja see palju ei muutu. Tõenäoliselt vahetavad mõned allkirja andnud poolt, aga see juhtub mõlemas suunas. Vastaspool on ehitanud kogu plaani üles muljete loomisele ning sama lugu on toetajate jutuga. Põhiosa hääletajaid teavad ju täpselt, kes on kes, ja seda avaliku survega ei muuda.»

Postimees vahendab ürituselt suhtekorraldusbüroo Milttoni toodetud videopilti: