Kaldvee ja Lille treener MMi eel: peame jääma mängides teravaks ja uudishimulikuks

Eesti kurlingupaari treener Steffen Walstad kinnitas, et ettevalmistusnädal Kanadas sujus edukalt. «Meil on olnud hea ettevalmistusnädal ja oleme valmis mängima. Testisime eile areenil jääd ning see tundus väga hea, oleme rahul. Esmamulje on väga positiivne,» ütles Walstad alaliidu pressiteenistusele.

Ta lisas siiski, et võistluse käigus võib jää muutuda. «Jää võib ja tõenäoliselt muutubki kogu aeg ning seega peame jääma mängides teravaks ja uudishimulikuks. Hea on hakata mängima, ma arvan, et oleme näljased, et alustada!»

Kaldvee ja Lill on varasemalt välja toonud, et heal jääl mängimine on üheks nende tugevuseks. Eesti kurlingupaar treenib Tondiraba jäähalli kurlingu areenil, mida peetakse nii tingimuste kui ka jää kvaliteedi poolest regiooni üheks parimaks.

Eesti esimeseks vastaseks on Uus-Meremaa võistkond, kus mängivad õde ja vend Jessica ja Ben Smith. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 19.00 ning seda saab vaadata ETV2 ja ERRi portaali vahendusel.

Segapaaris kurlingu MM toimub Kanadas Frederictonis 26. aprillist 3. maini.

Eesti mängude ajad Eesti aja järgi:

26.04 Uus-Meremaa - Eesti kell 19.00

27.04 Eesti - Türgi kell 16.00

28.04 Hispaania - Eesti kell 00.00

28.04 Eesti - Šveits kell 20.00

29.04 Austraalia - Eesti kell 16.00

30.04 Eesti - Jaapan kell 00.00

30.04 Eesti - USA kell 20.00

1.05 Norra- Eesti kell 16.00

2.05 Tšehhi - Eesti kell 00.00

2.05 Veerandfinaalid kell 16.00*

3.05 Poolfinaalid kell 00.00*

3.05 Pronksmedali mäng kell 15.30*

3.05 Finaal kell 20.00*