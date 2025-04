Klavani tiimi värske liige: mul ei ole Pohlakule ühtegi otsest etteheidet

«Minu jaoks on väga tähtis teema jätkusuutlikud ja majanduslikult tugevad klubid,» sõnas Liiv kampaaniaüritusel sõna võttes. «Näen ideaalmaailmas head sümbioosi riigi, kohalike omavalitsuste, FIFA ja UEFA, Eesti Jalgpalli Liidu, klubi enda tegevuste ning toetajate-sponsorite vahel. See sümbioos peaks toimima, et klubid oleksid jätkusuutlikud.»

Liiv märkis, et tema meelest on viia kõigini arusaam, et seda sümbioosi ongi reaalselt vaja. Postimees vestles kampaaniaürituse järel Laagri tegevjuhiga.

Kalmar, alustan sellest sümbioosist, millest ennist rääkisid. Kus täpselt sa praegu selles koostöös mingeid puudujääke või probleemkohti näed? Mida saaks teha paremini?

Sa küsid võib-olla alguses natuke negatiivselt, et kas on kohe probleeme või puudujääke.

Aga ideaalne see sinu meelest minu arusaamise järgi ka ei ole?

Ideaalne ka ei ole. Arvan, et riik võiks tulla – ja mitte ainult jalgpallis, vaid tegelikult üldse meeskonnaspordis – ja vähemalt kõrgliiga tasemel oma õla alla panna. Minu teadmiste kohaselt seda praegu ei ole.

Kohalike omavalitsustega on nii, et on neid, kes on väga spordilembesed ja saavad aru, et nende õlga või osa selles sümbioosis on vaja. Kahjuks kõik seal maal ei ole.

Kui tuleme FIFA, UEFA ja jalgpalliliidu juurde, siis ütleksin, et UEFA solidaarsustoetus on kordades kasvanud ja jalgpalliliit paneb enda vahenditest erinevatel tasanditel sinna sümbioosi juurde.