Rasked päevad Kanaaridel pole Tänaku tuju alla tõmmanud: lootus sureb viimasena

Lõunaselt hoolduspausilt tulles rääkis Tänak, kuidas ta teeb pimetestimist ning lasi Hyundai inseneridel masinal erinevaid muudatusi teha. Eestlane on 12 katse järel seitsmendal kohal ning kaotab soomlasest liidrile Kalle Rovanperäle 2.36,0ga. Saarlase sõnul oli päeva teise ringi kõige keerulisem just esimene, Gáldari nime kandev ning päeva pikim (24,09 km) katse.

«​Teine ja kolmas olid juba veidi paremad. Veidi oli isegi võimalik nautida. Teed on suurepärased. Võib-olla väljast pole, aga autos sees on suurepärane tunne. Proovime võimalikult palju nautida,» märkis eestlane enne laupäevast linnakatset.

«Lõunal tegime pimetesti. Ma ei teagi, mida täpselt tehti. Mul on oma mõtted. Nüüd arutame inseneridega. Nemad tegid seda, mida nad arvasid, et on hea idee. Üks samm korraga proovime paremaks saada. Lootust sureb viimasena.»