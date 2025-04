GALERII Vägev! Eesti koondis alustas kodust MMi väravatesajuga

Eesti peatreener Petri Skriko ütles pärast mängu ETV2 otse-eetris, et turniiri esimene mäng on alati keeruline ning eriti just kodus. «Olen väga õnnelik. Lõime palju võimalusi. Pidasime plaanist kinni ja olime kannatlikud, ühel hetkel hakkasid võimalused realiseeruma,» sõnas soomlane.