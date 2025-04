Paide Linnameeskond sai tabeli viimaselt peksa. Kapten Ojamaa: vabandusi pole, oleme ise süüdi

Paide kaptenilt Henrik Ojamaalt küsiti pärast mängu, kas seekordses kaotuses mängis rolli muruväljak, mis polnud selgelt parim. "Kogu austuse juures Kalevi vastu – nad võitlesid väga südikalt ja oli näha palju see nende jaoks tähendab – ,kui me ei saa neist jagu, siis on see siiski meie süü. Pole vahet, millisel väljakul mäng toimub. Meie peaksime oma meeskonnaga igal väljakul saama neist jagu," vastas ta Soccernet.ee otseülekandes.