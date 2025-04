Ogier tegi ootamatu ülestunnistuse

Ogier tõdes lõunapausil, et tuleb vaadata vanust passis. Aga mitte selles mõttes, et 41-aastase rallimehe motoorika poleks enam nii terav kui varem, vaid ta lihtsalt kardab mõnes kohas suruda nii, nagu noored mehed.

«Katse lõpuosas pani ta jälle kõigile vägevalt. Ma ei saanud sel katsel anda endast kõike, sest paljud lõigud olid väga kiired. Tee kõrval olid sügavad kuristikud ja mõtlesin, et nüüd tuleb lihtsalt teel püsida. See lõik pole mõeldud neljakümnendates inimestele,» tunnistas Ogier naerdes, et lõi kartma.

Ogier kiitis Rovanperät, öeldes, et soomlane on teistega võrreldes täiesti teisest puust. «Üks mees on alati teistest kiirem. Asi on lihtsalt sõiduoskuses ja teadmises, kuidas rehve säästa.» Rovanperä oli selleks hetkeks võitnud kõik üheksa kiiruskatset.