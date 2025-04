Rootsi suusatäht pidudest ja alkoholist: elasin nagu rokkstaar

Poromaa valiti Rootsi ajalehe Expresseni poolt aasta meesmurdmaasuusatajaks. Võib öelda, et see oli õigustatult antud, sest ta jõudis kahe verstapostini, mis ta enne hooaja algust paika pani.

Esiteks, võitis oma esimese MK-etapi, kui võitis jaanuari keskel Les Rousses’is. Teiseks, võitis oma teise MM-medali, kui tuli Trondheimis 50 km distantsil hõbedale, mis on tema parima saavutus tiitlivõistlustel. MMi vürtsitas veel pronks meeste teatesõidust.

24-aastane rootslane võrdles 2023. aasta hooaja lõppu tänavuse omaga. Toona oli ta 22-aastaselt tulnud esimest korda MM-medalile ja elumere lained lõid pea kohal kokku. «Sai pisut pidutsetud ja see oli lahe. Aga on väga raske, kui see kestab kuu aega,» teatas Poromaa.