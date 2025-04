2018. ja 2020. aasta Euroopa meister Lukjanuk teatas vahetult pärast 2022. aastal alanud Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, et kuniks inimesed surevad, siis tema rallit ei sõida. Ta murdis lubadust 2023. aastal.

Tunamullu kihutas 44-aastane roolikeeraja EM-sarja etapil Itaalias ja Tšehhis ning sõitis Škoda Fabia RS Rally2ga, mis on üks hinnatumaid Rally2-klassi autosid. Olgu öeldud, et tegemist on rallipüramiidi tugevuselt teise klassiga pärast Rally1-te.