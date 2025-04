GALERII Maailmameister võidutses Tallinnas esmakordselt

«Olgugi et olin tiitli juba varem kindlustanud, oli seekordne triumf eriline. Ma suutsin võita kõik tänase etapi voorud ning siinne rada oli väga nõudlik. See oli tõesti parim võimalik viis meistrivõistluste hooaja lõpetamiseks,» rääkis võidukas Toni Bou pressiteate vahendusel.

«Oleme väga õnnelikud. Saime palju positiivset tagasisidet ning rahule jäid nii võistlejad kui ka kohale tulnud publik. Meie eesmärk on olnud triali kui spordiala edendamine Eestis ning usume, et oleme sellega hakkama saanud. Pikk tee on muidugi veel minna, kuid ka reedene noorte võistlus näitas, et meil on peale tulemas potentsiaaliga noori. Täname kõiki toetajaid, kelleta seda võistlust oleks võimatu läbi viia. Teie panus on olnud hindamatu,» võttis Tallinna X-Triali etapi üks peakorraldajaid Oliver Läll ürituse kokku.