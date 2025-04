Super! Võimsa võidu võtnud Eesti koondis jätkab kodusel MMil täiseduga

Eesti koondise peatreener Petri Skriko jäi meeskonna avakolmandiku esitusega rahule, kuid tõdes, et teisel kolmandikul näitas Horvaatia sisu. «Vahel on nii, et vastane surub ka. Nad näitasid, et oskavad samuti hokit mängida,» sõnas Skriko ETV2 otseülekandes. «Nad olid 0:3 kaotusseisus ja mõtlesid, et hakkavad siis suruma. Nad kasutasid ülekaalu ära.»