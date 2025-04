«Kaotada pole midagi.» Eesti kümmevõistleja liitus USA ülikooliga, kus juhendab ka Janek Õiglane

22-aastane Vahter õppis ja treenis varem kaks aastat West Texas A&Mi ülikoolis. Selle NCAA II divisjoni kooli hingekirja kuuludes tegi Vahter tänavu aprillis isikliku rekordi, kui teenis kümnevõistluses 7592 punkti. Siiski on Rahvusvahelise kergejõustikuliidu lehel märgitud, et tulemus ei kehti. Mullu aprillis kogus ta kümnevõistluses 7193 punkti.

«Kuskil eelmise aasta detsembris tundsin, et praegune koolikeskkond pole päris mulle ja treeningvõimalused on halvemate ilmadega üsna piiratud. Elan ka päris väikeses linnas – ümberringi maaelu – ja mõtlesin, et tahaksin muudatust. Tol hetkel polnud suurt lootust leida midagi paremat, kuna mu tulemused polnud veel nii heal tasemel, aga sisehooaeg läks üllatavalt hästi, seega otsustasin veebruaris nime transfer portal​'isse kirja panna,» avas Vahter ülemineku tagamaid Postimehele.

Vahter lisas, et lõpuks oli tal valida Texase ülikooli ja Georgia vahel. Pakkumistel suurt vahet polnud, seega määravaks saigi asjaolu, et Georgias saab ta treenida koos teise eestlasega, kes muuhulgas maailmatasemel mitmevõistleja. Lisaks on Georgias tema treeningpartneriks Kyle Garland, kelle isiklik kümnevõistluse rekord on 8720 punkti.