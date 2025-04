Ogier kiitis Rovanperät ning spekuleeris, miks Hyundai oli kahvatu

Rovanperä võttis hooaja esimese rallivõidu ning koos sellega maksimaalsed 35 punkti. Ta edestas finišis Ogier'd peaaegu minutiga. Kolmandaks ja neljandaks tulid Toyota mehed Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Kusjuures Jaapani autotootja oli veel laupäeva õhtul kinni viisikvõidus, aga siis sõitis Sami Pajari vastu teepiiret ning katkestas.

Rovanperä võttis lisaks võimsale võidule ka 18 kiiruskatsest 15 katsevõitu – säärast domineerimist iga päev ralli MM-sarjas ei näe.

«Loomulikult pole ma tulemusega täiesti rahul, kuid olen siiski õnnelik, sest tegin tugeva nädalavahetuse. Kui aga võrrelda aegu ühe kutiga, kes oli sel nädalavahetusel justkui teiselt planeedilt, oli mu tulemus nõrk,» rääkis Ogier pressiteate vahendusel. «Poleks Kallet olnud, oleks ma võitnud palju katseid ja kogu ralli.»

Ogier sai juba reedel aru, et Rovanperä on omaette klassist. Pärast seda jäi tal üle lihtsalt keskenduda oma sõidule ning tuua meeskonnale võimalikult palju punkte. «Mõistagi eelistan rallisid, kus saan võidu nimel võidelda, kuid mõnikord pole see lihtsalt võimalik,» lisas ta.

Nelikvõit on Ogier' jaoks täiuslik tulemus. «See on uskumatu. Kui õigesti mäletan, siis see oli kolmas kord sel hooajal, kui oleme saanud maksimumpunktid. See juba iseenesest on suurepärane saavutus,» selgitas ta.

Kui Toyota oli vägev, siis Hyundai kahvatu. Ogier'le valmistas see üllatuse. Ta arvab, et suur osa sellest oli rehvidel, sest Toyota sai neist paremini aru. «Kui selline eelis tekib, tuleb seda kasutada, sest kunagi ei tea, kaua see kestab,» sõnas Prantsusmaa rallitäht.