Rattasõidu maailmameister jäi Las Vegases kadunuks

BBC kirjutab, et 35-aastane parasportlane Ruddock, kes võistelnud lisaks rattasõidule ka kuulitõukes ja sprindis, reisis USAsse, et vaadata seal šõumaadluse tõmbenumbrit WrestleManiat. Aga alates 16. aprillist pole lähedased temaga ühendust saanud ning mees pole naasnud koju.

Tema lähedane sõber Lucy Hatton ütles, et Ruddocki kadumine oli väga ebatavaline, kuid lisas, et mehe vaimne seisund polnud viimasel ajal korras. Ta ütles, et Las Vegase politsei on olukorrast teadlik ning käsitleb juhtumit kui kadunud inimese otsimist.