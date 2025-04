Max Verstappen kiitis MM-sarja üldliidrit: inimesed unustavad, kui noor ta on

Austraalia võidusõitja Piastri on karjääris esimest korda üldarvestuse tipus, pärast seda, kui ta võitis järjest nii Bahreinis kui ka Saudi Araabias. Red Bulli taltsutav Verstappen, kes lõpetas viimasel etapil Pisatri järel teisena ning on punktitabelis tipust 12 punkti kaugusele, avaldas noorele konkurendile austust.

«Inimesed kipuvad unustama, et eelmine hooaeg oli alles tema karjääri teine F1s. Ta on nii noor,» ütles Verstappen Sky Sportsi vahendusel 24-aastase Piastri kohta. «Nüüd on tal käsil kolmas hooaeg ja ta on väga stabiilne.»

Verstappenile meeldib Piastri olemus. «Ta läheneb asjadele väga rahulikult ja see on mulle meeltmööda. See paistab rajal välja. Ta toob tulemusi ja teeb harva vigu – see ongi see, mida on vaja, kui tahad MM-tiitli eest võidelda,» teatas 27-aastane hollandlane.

Rajal sõjaka sõidumehe kiidulaulus oli üks peatükk pühendatud ka Piastri mänedžerile, endisele Red Bulli sõitjale Mark Webberile. «Arvan, et Mark aitab teda palju. See on suurepärane,» lausus Verstappen. «Inimesed õpivad oma karjääridest. Seda tegi minu isa, kui ta mind õpetas, ja Mark annab praegu Oscarile nõu. Aga lõpuks on määrav ikkagi Oscari talent, mida tal on kõvasti.»

Verstappeni jaoks pole tänavune hooaeg alanud kõige etemini. Ta oli Austraalias teine, Hiinas neljas (sprindis kolmanda), Jaapanis võitis, Bahreinis kuues ning Saudi Araabias taas teine.

«Arvan, et peame vormelil üleüldiselt leidma juurde jõudu ja tasakaalu. Vajame stabiilsust. Selge on see, et me pole võimelised igal rajal kiiresti sõitma,» rääkis ta. «Meil on veel tööd teha, aga vähemalt [Saudi Araabia] tulemus oli lubav.»