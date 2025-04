VIDEO Ukraina tippmäng juhatati sisse Vene sõjalaeva «toreda» saatuse meenutamisega

Ehkki pikalt arvati, et Maosaart kaitsnud sõdurid surid, teatas nädalapäevad hiljem Ukraina piirivalve, et on lootust, et saare kaitsjad on siiski elus. Nii see oligi ja sõdurid olid Vene vägede käes vangis. Sama aasta märtsis pääsesid kangelased tagasi koju, nende seas ka Hrõbov.