Sõiduvõite noppinud eestlanna tõusis Rootsis poodiumile

«Alates kolmandast ringist sain hakata oma sõitu tegema. Neljandaks ringiks olin tõusnud kolmandale kohale, kuid esimene koht oli kaugel ja algselt tundus ka, et teinegi olevat liiga kaugel, ent järsku hakkas vahe temaga kiirelt vähenema. Sõit lõppes siiski enne ära, kui ta kätte sain.»

«Viimasele etapile minnes oli mul ainult üks eesmärk – kohe algusest panna tempo peale ja anda endale võimalus võidelda tuuri teise koha eest. Stardis aga selgus, et eilne teine ja tuuri arvestuses samuti teine koht ei tulnudki viimasesse starti, mis tõstis mu automaatselt koha võrra ette,» ütles Mõttus.

«Kuna esikoht oli juba kaugel ning järgmise kohga oli mul ka turvaline vahe, siis mõtlesin, et vaatan, kuidas sõit kulgema hakkab. Läks hoopis nii, et sain ühe naisega nobedamalt stardist minema ning esimese tõusu otsas olime teistega juba vahe sisse sõitnud,» jätkas Mõttus. «Kuna nägin, et teine hakkas ka vaikselt maha jääma, siis polnud muud teha, kui algusest lõpuni üksi kannatada. Seekord läks õnneks ja tuli järjekordne etapivõit.»