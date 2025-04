«Unistused on mõeldud täitmiseks ning 10-aastasel Filipil oli kunagi unistus saada maailma parimaks laskesuusatamiseks. Viimased 12 aastat ja eriti kaheksa viimast, olengi selle unistuse nimel vaeva näinud, et olla iga päev kas või grammi võrra parem.

Sel teel on olnud palju tõuse ja mõõnasid, kuid õnneks on neid esimesi olnud tunduvalt rohkem. Olen siiralt tänulik selle eest, mida sport on mulle andnud: suurepärased sõbrad ja imelised mälestused.