Kaldvee ja Lill pidid MMil võtma vastu esimese kaotuse

Kaldvee sõnas pärast kohtumist, et kriitilistel hetkedel tuli paraku ka eksimusi. «Mäng üldpildis oli hea, kuid paar kallist eksimust viimaste kividega ilmselt maksis ka mängu. Pakuti rohkemat aga me ei teinud ise oma tööd ära piisavalt hästi,» ütles ta alaliidu pressiteenistusele.

See tähendab, et nelja vooru järel on ses grupis 3 võiduga koguni viis liidrit: Eesti, Austraalia, Norra, USA ja Jaapan. Šveitsil on 2 võitu, Tšehhil, Uus-Meremaal ja Türgil 1, Hispaanial 0.