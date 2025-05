Kadrioru Saksa gümnaasiumi abiturient on üks kuuest talendist, kes valiti Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) olümpiaprojekti. Esialgu sihitakse 2028. aasta Los Angelese mänge ja ideaalse stsenaariumi rakendumisel ka medalit. Samas on Millend ja teised nii noored, et karjääri jooksul võiks jõuda veel kahele-kolmele spordipeole.