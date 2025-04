Rallimehi suukorvistanud FIA president hakkab aru pähe võtma

Nüüd, Kanaaridel peetud etapi eel maeti suurem sõjakirves maha. Sõitjad lubasid taas oma mõtteid jagada. FIA tuli vastu nõnda palju, et kui kiiruskatsete lõpus või tiimisiseses suhtluses lipsab üle huulte mõni kangem sõna, ei järgne karistust, kui eesmärk polnud kedagi solvata. Meediaalas ja pressikonverentsidel tuleb aga endiselt vandumist vältida.

​Kõik reeglid pole veel aga päris kivisse raiutud ja nuputamist jagub. Kanaaride ralli järel teatas FIA president Mohammed Ben Sulayem, et plaanis on siin-seal muutusi teha.

«B-lisal on rahvusvahelises spordikoodeksis otsustav roll ning aitab alad kättesaadavaks teha kogu spordiperele. Inimesed teevad reegleid ja inimesed saavad reegleid parendada. Oleme alati uskunud jätkuva arengu printsiipi ja see on FIA üks põhialuseid.»