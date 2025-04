Klavani tiim näeb Eestil potentsiaali olümpiakavva pürgival distsipliinil

«Futsal on palju enamat kui lihtsalt jalgpall väiksemal väljakul. See on eraldi distsipliin, mis arendab mängijat mitmekülgselt, pakub vaatemängu publikule ja loob uusi võimalusi nii harrastajatele kui ka tippsportlastele. Meie eesmärk on viia futsal Eestis uuele tasemele,» sõnab Klavan pressiteates.

Futsali roll on tõusuteel kogu maailmas – maailmameistrivõistlused koguvad miljoneid vaatajaid ning ala on esindatud noorte olümpiamängude ametlikus programmis. FIFA president Gianni Infantino on kinnitanud, et organisatsioon töötab selle nimel, et futsal jõuaks peagi ka olümpiakavasse.

Klavani ja Dmitrijevi sõnul jagub entusiaste ka Eestis, kuid lisaks sellele vajame keskset ja süsteemset arendustegevust, mis arvestaks ala rahvusvahelise potentsiaali ja kasvuga.

«Viimastel aastatel on vähenenud meistrivõistlustel osalevate meeskondade arv ning tehtud muudatuste tulemusel on täielikult kadunud teine liiga. See omakorda muudab uute tiimide liitumise keeruliseks, kuna esiliiga või meistriliiga tase on alustajatele liiga kõrge,» kirjeldab Eestis eduka saalijalgpalli klubi Narva United FC juht ja kirglik futsali edendaja Dmitrijev.

Tema sõnul pole futsal jalgpalli aseaine, vaid arengukiirendi, mis arendab mängijaid tehniliselt ja mentaalselt. «Futsalis on kõik väga kiire – otsustamine, liikumine, söödud. See arendab mängutarkust, mida vajatakse ka suures jalgpallis. Meie visioon ei vastanda neid kaht ala, vaid näeb neid sünergias.»

Klavan ja Dmitrijev usuvad, et futsali areng vajab selget strateegiat ning igapäevast juhtimist. Ühise visiooni kohaselt loodaks muu hulgas Eesti Jalgpalli Liitu saalijalgpalli arendusjuhi ametikoht, taastatakse teine liiga, kaasatakse ala juurde rohkem naisi ja tüdrukuid ning luuakse põhjendatud taristulahendused rahvuskoondiste arenguks. Samuti töötatakse selle nimel, et tuua futsali tippsündmused laiemalt nähtavale ja kasvatada ala tuntust.

Futsali arengu kolm keskset eesmärki: