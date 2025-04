Kaldvee ja Lill said MMil teise kaotuse järjest

Esimest korda sel turniiril olid vastaste täpsusvisked eestlaste omadest täpsemad ja nõnda said nemad avavoorus viimase viske õiguse. Rohelise mandri esipaar mängis täpselt ning sai kaks punkti. Teises voorus ei suutnud Kaldvee ja Lill saada head seisu. See andis Gillile võimaluse teha väga täpne enda viimane vise, mis jättis Kaldvee väga raskesse seisu. Punkti päästa ei õnnestunud, austraallased nö röövisid selle ja asusid juhtima 3:0.

Sarnaselt neljandas voorus Šveitsiga peetud kohtumisega oli vastaste visketäpsus oluliselt kõrgem. Nelja vooru järel oli see Austraalial 94, Eestil 82 protsenti. Segapaarismängus peetakse heaks protsendiks umbes 85, ent vastased on MMi viimastes mängudes saanud selle üle kõrgemaks ning see tähendab, et võidulootuse hoidmiseks tuleb vastata samaga.