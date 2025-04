Gubernijev väitis, et praegune suusaliidu juhtkond on läbinisti mädanenud. «Osaliselt algatasin kogu selle protsessi, et näidata, kui mädanenud on see süsteem. Nad hoolivad ainult rahvuskoondisest, mitte toetajatest, ajakirjanikest või noortespordi arengust,» ütles ta oma tööandjale Match TV-le antud intervjuus.