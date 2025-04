Kõlab (veidi) absurdselt, aga 1:2 kaotus Leedule tõestas noore Eesti suurt edasiminekut

Leedu jäähokimeeskond on alates 2008. aastast saavutanud MMil alati parema tulemuse kui Eesti. Balti turniiril ja treeningkohtumistes on Eestil vahel õnnestunud leedukatest jagu saada (viimati nädala eest Tondirabas peetud Lauri Lahesalu lahkumismängus 3:2), aga kui on kätte jõudnud MM, on Leedu alati parem.