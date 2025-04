WRC helikopter Kanaari saarte rallil. Foto on illustratiivne.

Autoralli MM-sarja korraldab WRC Promoter’i nimeline Saksamaa ettevõte. Eelmisel suvel hakkasid liikuma kuulujutud, et osanikud soovivad firma maha müüa ning Kanaari saarte rallil said need hoogu juurdegi.​