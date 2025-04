Thierry Neuville Hyundai i20 Rally1-auto roolis ning võib juhtuda, et ralliradadel näeme seda autot kihutamas viimast aastat.

Postimehe rallisaade «Parc Fermé» vaatas tagasi Kanaari saarte MM-etapile, mis kujunes Toyotade peoks ja oli Hyundaile hävitav tagasilöök. Kas otsus Lõuna-Korea tiimi lahkumiseks WRCst on juba tehtud?

Lisaks arutleti WRC-sarja tuleviku üle, mis võib lisaks mõne meeskonna kadumisele saada veelgi rohkem muutusi. Lisaks tõmmati käima suur kampaania, kus kõigil kuulajatel on võimalus osaleda JBL juhtmevabade kõrvaklappide loosimises, mis on välja pandud Euronicsi poolt. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.​