Jaanus Kriisk: Madis Kallas peab otsustama, kas temast saab lilleneiu või tegija

Enam kui kolm ja pool kümnendit ettevõtluse kõrvalt kergejõustikutreenerina tegutsenud Jaanus Kriisk, kelle õpilased on püstitanud 19 Eesti täiskasvanute rekordit, esitab oma nägemuse, et Kallas, kellel pole peatsetel valimistel ainsatki vastaskandidaati, peab tegema ala peatse uue juhina otsustavaid muudatusi, mitte lihtsalt seniselt presidendilt Erich Teigamäelt teatepulka üle võtma, kui ta tahab, et Eesti kergejõustiklaste esindatus olümpiamängudel ei jätkaks sellist kokkukuivamist, nagu sai näha mullu suvel Pariisis.