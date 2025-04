Meedia: Aafrika sporditäht sattus õnnetusse

Hispaania väljaanne Marca vahendab, et on veel segane, kuidas õnnetus täpselt juhtus, sest versioonid on endiselt vastuolulised. Mõnede teadete kohaselt juhtis Ngannou sõidukit, mis põrkas kokku mootorrattaga, millega sõitis teismeline. Teised aga väidavad, et Ngannou oli see, kes mootorrattaga sõitis. Tulenevalt suurest avalikkuse huvist on nii ametivõimud, haigla kui ka sportlane surve all.