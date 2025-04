Kaldvee ja Lill alistasid MMil USA ning tõusid alagrupis teiseks!

Mängu saatus otsustati seisul 6:6 alanud viimases voorus, kus Kaldveel ja Lillel oli viimase viske õigus. Nad said lubava seisu, kuid Thiesse tegi hiilgava viimase viske. Ent täpselt samaga vastas Kaldvee ja tõi Eestile võidu! See tähendab sisuliselt ka Milano Cortina olümpiamängude pileti võitmist, ent ülimalt teoreetiline sellest ilma jäämise võimalus veel on.