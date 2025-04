Vettelil ei lubata enam F1-sarjas võistelda

«Mu lapsed ütlesid, et ma ei tohi enam võistelda, sest ma meeldin neile nii väga. Seda on imeline kuulda,» põhjendas sakslane Sky Sportsile. Kuid ta pole võidusõidumaailmast täiesti väljas. Saudi Araabias korraldab ta kartide võidusõite ainult naistele «Race4Women» all.

Milline on Vetteli tulevik? Kas ta võiks olla Helmut Marko mantlipärija Red Bullis? 82-aastane austerlane on 20 aastat võistkonda juhtinud ning on oma tulevikust rääkides jäänud kidakeelseks. Nüüd avas ta kaarte. Kaks nädalat tagasi enne Saudi Araabia GP-d rääkis Marko Sky Sportsile oma tulevikust: «Ühtegi otsust pole veel tehtud, aga see on ka üsna selge, mingil hetkel ei ole enam võimalik - ka vanuse tõttu.