Presidents Cup on discgolfis sama, mis Ryder Cup tavalises golfis: nimelt lähevad seal omavahel vastamisi USA ja Euroopa võistkonnad. Erinevus peitub aga selles, et kui Ryder Cup on rangelt meeste võistlust, siis Presidents Cupil kuulub kuue mehe kõrval võistkonda ka kaks naist.