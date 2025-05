Uudis Schumacheri kohta tekitas vanas kamraadis elevust: see on suurepärane!

Kui Schumacheri omaaegne tiimikaaslane Johnny Herbert sellest kuulis, sattus ta elevile. «Me pole midagi nii emotsionaalselt kuulnud juba aastaid, loodetavasti on see hea märk!» vahendab Iltalehti briti rõõmupurset.

«Ma loodan, et Michael paraneb. See on olnud temale ja tema perekonnale pikk ja kohutav teekond. Loodetavasti näeme teda peagi F1 boksides,» jätkas 60-aastane Herbert.