VASTUVOOLU Indrek Sei räägib kõik ära. Mis juhtus Sydney's trikooga ja mida tegi NL-koondises antud tablettidega?

«Iga päev saime 17 tabletti. Kogusin need kõik kokku. Ma ei julgenud ühtegi võtta. See oli minu jaoks täiesti uus asi. Ma olen niikuinii väga halb igasuguste medikamentide võtja, aga hirm või kartus oli nii suur, et ei võtnud. Keegi ei vaadanud kõrvalt, et võtad,» meenutab Sei.