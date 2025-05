Eesti hokikoondis kaotas vaatamata ilusale algusele viimsegi lootuse kodune MM-turniir võita

«Nüüd peame kõik endale otsa vaatama ja küsima, miks me ei hoidnud seni edu toonud süsteemist kinni. Peame tavatõdede juurde naasma.»

Ründaja Jürgens lisas: «See polnud tegelikult 4:1 mäng. Andsime väravad lihtsatest omavigadest. Mida tase kõrgemale läheb, seda paremini vastased neid realiseerivad. Pettumus on väga suur, aga midagi pole parata.

Ütleks, et neil on mängupilt natuke ühtlasem kui meil. Kui tahame siin alagrupis tulevikus võita, siis peame ühtsemalt mängima ja hoidma oma taset kõik 60 minutit. Kõik lihtsad vead ära kaotama. Paberil on kõik lihtne, aga seda tuleb ka väljakul teha.»