Paar sentimeetrit jätsid Kaldvee ja Lille dramaatilises mängus võiduta

Karjääri jooksul kaks OM- ja kolm MM-medalit teeninud norralastel oli selg vastu seina, nemad olnuks kaotuse korral mängust väljas ja ka olümpiapilet võinuks sattuda küsimärgi alla. Teisalt tekitas intriigi asjaolu, et Nedregotten on Eesti paari üks treeneritest. Sedapuhku läks nii, et treener oli õpilastest parem.