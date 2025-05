KINDEL Kaldvee ja Lill on kindlustanud Milano Cortina taliolümpiamängude pileti!

Ehkki B-alagrupis on olukord keskööl algava viimase vooru eel väga segane – teist kohta jagab viis võistkonda ja Šveits jääb neist vaid ühe võidu kaugusele –, on Kaldvee ja Lille puhul selge, et kui täpsusvisked vähegi õnnestuvad ja Tšehhit võidetakse, jõutakse igal juhul play-off'i, kaotuse korral aga ei langeta enam ühegi variandi korral grupi 6. kohast allapoole.

See tähendaks, et lõppkoha arvestuses (kas 11. või 12.) hakataks võrdlema Eesti ja A-grupis 6. koha saanud Lõuna-Korea täpsusvisete tulemusi. Need on ja jäävad Eestil paremaks ka juhul, kui viimase kohtumise eel ka täiesti metsa lähevad.