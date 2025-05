Uskumatu: Kaldvee ja Lill võitsid peaaegu kaotatud mängu ja jõudsid play-off'i

Ehkki tšehhidel ei olnud enam midagi mängus, andsid nad enda turniiri lõpetuseks mullustele MM-hõbedatele korraliku lahingu. Viimases, kaheksandas voorus (seis 5:5) piisas tšehhidele täpsest viskest ainsa ringis olnud Eesti kivi pihta, et võita. Kuid vise oli veidi ebatäpne ning välja läksid mõlemad kivid. Nulliring tähendas seda, et lisavoorus oli viimase viske eelis juba Eestil. Ning see suudeti ka kindlalt ära kasutada.