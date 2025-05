EA Sports WRC nägi ilmavalgust 2023. aasta novembris, sellele on aja jooksul tulnud erinevaid lisasid ning praegu saab seal mängida ka 2025. aasta meeskondade ja sõitjatega.

Sel nädalal selgus, et üks suuremaid arvutimängudetootjaid EA Games ei jätka enam WRC mänguseeriaga. DirtFishi ajakirjanik Alasdair Lindsay leidis nende uudiste põhjal, et see pole pelgalt halb uudis arvutimänguritele, vaid ka WRC tulevikule laiemalt.