Harri Lill MMil esikuuikusse jõudmisest: hakkasime turniiri käigus paremini mängima

Marie Kaldvee ja Harri Lill jõudsid Kanadas Frederictonis peetaval segapaariskurlingu MMil alagrupist edasi play'off'i, kuue parema hulka. Senise kokkuvõtteks tõdes Lill, et pidevalt ei suudetud oma parimat taset näidata, kuid lõpuks loeb asjaolu, et esimene tulemus on käes.