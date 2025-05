Paul Aron F1-sarja liidrist: paistab, nagu tal poleks emotsioone

24-aastasel Piastril on viie etapiga kogutud 99 punkti, kümne punktiga jääb temast maha tiimikaaslane Norris. Valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull) ei jää samuti kaugele maha, tal on 87 punkti, kuid mida etapp edasi, seda keerulisem on hollandlasel tiitliheitluses püsida.

Aron andis pika ja põhjaliku intervjuu eelmise F1-etapi ajal Saudi Araabias taskuhäälingule «F1 Nation», kus ühe teemana oli arutluse all ka McLareni sõitjate omavaheline hierarhia. Enne hooaja algust arvati, et Norris on Inglise meeskonna esisõitja, kuid praegu on viiest etapist kolm võitnud Piastri ning ehk on just austraallane see, kelle peale tuleks kaardid panna?