Kaks palavalt armastatud ala liideti üheks: mõõtu võtab Eesti spordieliit

Johanna Talihärm. Foto: Erakogu

Läbi aegade parimat keskmist visketabavust on näidanud kümnevõistleja Karl Robert Saluri ja suusamees Sten-Mark Virro (mõlemal 88%), seevastu põhikohaga discgolfar Albert Tamm on olnud jooksuringide järel nii röötsakil, et on tabanud 76-protsendiliselt, jäädes alla isegi võrkpallikoondise peatreenerile Alar Rikbergile (kelle jooksukiirus on jällegi salastatud 75 aastaks).

Spordiala leiutaja Soosaare sõnul sai võistlus välja mõeldud koroona-aastal, et kui piirangud maha võeti, saaks kohe midagi teha. «Idee oligi selles, et mitte kusagil mitte midagi ei toimunud, nii tegimegi selle discijooksu võistluse,» meenutas Soosaar toreda spordiala sündi.

Milliste mõtetega sportlased võistlusele vastu lähevad?

Võta palun oma senised discijooksu kogemused kokku kolme märksõnaga!

Martin Himma (suusataja): Lõbu, kaos, võidutahe.

Kristjan Ilves (kahevõistleja): Puudub igasugune kogemus.

Jaak-Heinrich Jagor (endine tõkkesprinter): Jooksuvorm saab alati parem olla.

Margus Pirksaar (endine jooksja): Põnev, ettearvamatu ja väljakutsuv.

Karel Viigipuu (endine laskesuusataja): Liiga kiire algus (esimene ring), hea seltskond, võidutahe.

Marek Pihlak (endine võrkpallur): Päris esimene kord.

Johanna Talihärm (laskesuusataja): Majaringid, uuenduslik tehnika ja 2. koht.

Ingrid Kiisk (endine võrkpallur): Raske, ebameeldiv, viimane (koht).

Kristi Helekivi (hobisportlane, Supilinna parim biostatistik): Viiest viis, tutvused, (positiivne) emotsioon.

Kuidas on läinud spetsiaalne ettevalmistus discijooksuks? Kas võib öelda, et see on su hooaja üks tähtsamaid etteasteid?