Katie Chan/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Scanpxi

Hollandi jalgpallilegendi Patrick Kluiverti poeg Justin Kluivert usub, et peaks pääsema Guinnessi rekordite raamatusse, sest on enda teada esimene mängija maailmas, kes on löönud värava maailma kuues tugevamas jalgpalliliigas.​