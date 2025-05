Kurlingu sõnaraamat medalimatšide jälgimiseks: mida mängijad jääl omavahel räägivad?

Kanadas Frederictonis peetaval kurlingu segapaarismängu MMil peetakse laupäeval pronksi- ja kullamatš, millele on võimalik kaasa elada televisiooni vahendusel. Et mängijatel on küljes mikrofonid, kuuleb mängude ajal toimuvat. Aga millest nad räägivad, mida üks või teine termin tähendab?