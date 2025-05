Elisabeth Pihela tuli Teemantliiga etapil kaheksandaks

Sisehooajal parimal juhul 1.89 üle läinud ja sellega Apeldoorni sise-EMil kuuendaks tulnud Pihela on karjääri jooksul osalenud nüüdseks viiel Teemantliiga etapil ja tulnud parimal juhul neljandaks.

See juhtus 2023. aasta septembris just Xiamenis toimunud osavõistlusel, kui ta läks samamoodi üle 1.89st. Kõrguse mõttes on tema Teemantliiga parim tulemus 1.91, mis andis samal suvel Lausanne'i etapil üheksanda koha.