Neljakordne maailmameister on Toyotast vaimustuses

Seda põhjusel, et neljakordne maailmameister – seda aastatel 1986, 1987, 1991 ja 1993 – naudib hetkel uut rolli. Nimelt asendab ta tänavu teatud etappidel Toyota tiimipealikku Jari-Matti Latvalat.

Seni on soomlane saanud ametit ka täiel rinnal kaifida, kuivõrd Keenias ja Kanaari saartel, kus ta seda rolli täitnud, on võidušampust saanud pritsida just tema hoolealused.

«Tundub, et peaksin praegu lõpetama,» naljatles 66-aastane soomlane usutluses DirtFishile, et tark oleks lahkuda tipus.

Tõsisemalt rääkides lausus ta aga, et naudib uut ametit väga. «Mulle meeldib väga see töö, mida siin teeme,» sõnas Kankkunen ning ütles, et praegune kogemus Toyotas on tema pika karjääri parim. Seda siis meeskonna toimimise mõttes.

«Tulemused räägivad siinkohal ju enda eest, me oleme lihtsalt parimad,» sõnas karjääri jooksul Toyota, Peugeot', Lancia, Fordi, Subaru ja Hyundaiga kihutanud ja nende võistkondade köögipooli näinud soomlane.